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vintage 80s RCサクセション tシャツ ビンテージ ヴィンテージ
商品番号 P72676628285
商品名

vintage 80s RCサクセション tシャツ ビンテージ ヴィンテージ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★古着購入。　★80年代　日本製★オフィシャル品　レア　希少★rcサクセションok忌野清志郎　rcsuccession　ロック　rock80sロック　ロックTバンドt★白ボディ　両面プリント★サイズ表記..無し(日本サイズM)＊肩幅…約44＊袖丈…約18＊身幅…約52＊着丈…約61㎝＊174㎝66㎏.でジャストサイズ。★年代物のヴィンテージなので、画像のように染み、色褪せ、生地のヨレなどの使用感が多数あります。首リブはまだしっかりしています。ビンテージヴィンテージ
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