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商品詳細
★古着購入。 ★80年代 日本製★オフィシャル品 レア 希少★rcサクセションok忌野清志郎 rcsuccession ロック rock80sロック ロックTバンドt★白ボディ 両面プリント★サイズ表記..無し(日本サイズM)＊肩幅…約44＊袖丈…約18＊身幅…約52＊着丈…約61㎝＊174㎝66㎏.でジャストサイズ。★年代物のヴィンテージなので、画像のように染み、色褪せ、生地のヨレなどの使用感が多数あります。首リブはまだしっかりしています。ビンテージヴィンテージ
http://narcologia.ru/goods/composite513854.html
http://narcologia.ru/goods/freezer365298.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion991978.html
vintage 80s RCサクセション tシャツ ビンテージ ヴィンテージ
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