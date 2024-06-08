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カステルバジャック レグレ 二つ折り財布 035611 ブラック
商品番号 Y52675058401
商品名

カステルバジャック レグレ 二つ折り財布 035611 ブラック
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 8,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます　↓　　　　↓　　　　↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：レグレ二つ折り財布商品コード：035611サイズ：幅11.5cm×高さ9cm×マチ3.5cm色：ブラック品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：型押し牛革仕様：お札入れ×２サブポケット×３カード入れｘ４小銭入れ×１(仕切り有)商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー
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