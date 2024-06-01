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2023 TEATORA × KIJIMA TAKAYUKI CAP
商品番号 A30087804140
商品名

2023 TEATORA × KIJIMA TAKAYUKI CAP
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 10,349 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　フリー新品未試着品KIJIMATAKAYUKI(の美しい縫製とテアトラ唯一のレインウェアBARRIERIZERシリーズの機能素材を融合したキャップ第2弾。今シーズンから新たに展開するアウターシリーズ「BARRIERIZERPLUS/バリアライザープラス」と同じテキスタイルを用いており、セットでの着用が可能。都市仕様の撥水性と、快適な通気性を持つ。後頭部2枚のパネルに渡る広範囲にゴムを使用することでさまざまな頭周りに対応するフリーサイズ。後ろ中心にはテアトラのウェアでネックフックとして使用されているパーツが付属します。
http://narcologia.ru/goods/sucrose507040.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi818847.html
http://narcologia.ru/goods/assessor360403.html
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