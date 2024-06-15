レンマ マリスコ プエブロブラック

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商品詳細
返答したにも関わらず音沙汰がない方はブロックします。新品購入後、数日使用しましたので多少の使用感がありますので神経質な方はご遠慮ください。サイズ等の詳細が気になる方はHPで確認して下さい。簡易包装での発送になります。カラー···ブラック
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