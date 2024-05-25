ラストクロップス　ブリスターL フルコードバン　ブラック

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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革詳細は画像で確認してください。付属品は画像にあるもののみです。中古品に理解ある方のみお願いします。気になることがあれば必ず購入前に質問してください。すり替え防止のため、3Nでお願いします。❇︎値下げ交渉は具体的な金額をご提示ください。
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