【激安❗️】NIKE カイリー・アービング フライトップ /29cm/マルチカラー

NIKEナイキ◆AJ1935-002カイリー・アービングフライトップシューズです。体育館に2回のみ履きました。全体的に綺麗な状態で保管しています。神経質、完璧を求める方はご遠慮ください！気に入らない方のみご購入検討をお願い致します。商品サイズ：29cm今回は格安からの出品ですのでこの機会にぜひどうぞ！！！汚れ、傷等の目立つ目立たないは判断が難しい場合がございますので商品状態は説明文と画像を優先してご判断ください。インターネット環境等により商品画像と実際の商品は、多少色合いが違う場合があります。好きな方は是非ご検討してください^_^ギリギリの値段なので、値下げ不可とさせていただきます。自宅保管の為、神経質、完璧を求める方はご遠慮ください！注意事項自宅で長期保管品になります。検品はしておりますが、小傷等見落としある可能性がありますので、画像をよくご確認のうえご購入をお願い致します。#nike#ナイキ#カイリーアービング#カイリー#KYRIE#KYRIEFLYTRAP#29cm#シューズ#スニーカー



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