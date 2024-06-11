メゾンキツネ ロゴtシャツ

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商品詳細
farfetchで購入した正規品です。偽物は安くたくさん出回ってますのでお気をつけください。身幅52着丈68肩幅46素人採寸ですので神経質な方は御遠慮くださいメゾンキツネtシャツレディース
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