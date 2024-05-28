MELLOW COTTON DOLMAN SLEEVE T-SHIRT/Tシャツ

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柄・デザイン···無地カラー···グレー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏カラー···グレー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋上質なコットン由来のなめらかさを調和させたメローコットンを使用したドルマンスリーブのTシャツです。ややゆとりのあるリラックスシルエットに、さりげないツヤ感としっかりとしたハリ感が特徴。着こなしの幅を広げるカラーバリエーション。シンプルでオーディナリーなアイテムながら、こだわりの素材とシルエットでクールさとメローな雰囲気を演出します。・身幅寸法について：ドルマンスリーブのため、計測位置がサイズガイドと異なります。裾(S-23cm/M-24cm/L-25cm)の位置で、身幅寸法(S-59cm/M-61cm/L-63cm)検索AVONTADE、AURALEE、STUDIOUS、SHAREEF、ETHOSENS、N.HOOLYWOOD、JOHNLAWRENCESULLIVAN、SHINYAKOZUKA、YAECA、DIGAWEL、unused、scye、mando、graphpaper、kolor、sacai、sakaki、MHL、A.P.C.、marka、bukht、kiit、1ldk、NEAT、WISM、CalvinKlein、beams、ships、edifice、Wislom、nonnative、Ystrdstmrrw、patagonia、neil、COS、henderscheme、edrobertjudson、teatora、所作、アボンタージ、アクネ、キャプテンサンシャイン、スティルバイハンド、スティーブンアラン、マーガレットハウエル、ユニバーサルプロダクツ、マルジェラ、フリストフィア、マーガレットハウエル、マルニ、テアトラ、イートウツ、ルメール、ロンハーマン、ベドウィン、サカイ、ギャルソン、ジャンヤワタナベ、ヤエカ、アローズ、トゥモローランド、マルジェラ、ビームスマルニコモリテアトラデサントニードルス ガーメンツ シュプリーム スティルバイハンド、ネペンテス、ヨウジヤマモト、カルバンクライン、エディフィス、ビームス、アローズ、シップス、イエスタデイズトゥモロー、アンデルセン、サンローラン