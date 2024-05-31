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商品詳細
NikeAirJordan1LowKO\"Royal\"(ナイキエアジョーダン1ローKO\"ロイヤル\")アトモス当選商品25.5cm新品未使用の状態で発送致します。1985年に登場したオリジナルのエアジョーダン1は、レザー製のシューズであるため、一般的なシューズに比べ価格が高めに設定されていた。そこで、レザーをキャンバス地に変更することでコストを削減し、廉価版として1986年にAJKOが誕生。KOは「ノックアウト」の略称であり、「将来的にマイケル・ジョーダンをノックアウトする」といった意味が込められているそうだ。
http://narcologia.ru/goods/procurement228333.html
http://narcologia.ru/goods/pompous886523.html
http://narcologia.ru/goods/protein272334.html
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JORDAN BRAND AJKO 1 LOW WHITE/DARK ROYAL BLUE-SAIL 23SU-S
5/24発売｜Nike Air Jordan 1 Low KO
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Nike AJKO 1 Low “Dark Royal Blue”が国内5月24日／10月10日に発売予定 ...
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ナイキ エアジョーダン1 ロー KO ロイヤル 24.5㎝ 希少サイズ！ 優先 ...
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