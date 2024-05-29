THE NORTH FACE バッドランドキャップ Lサイズ

【商品】THENORTHFACEバッドランドキャップLサイズ【カラー】ブラック【サイズ】L（58〜60センチ）【状態】購入後、一回使用しました。比較的綺麗だと思います。写真にて確認お願い致します。【発送方法】宅配便コンパクト専用BOXに入れて発送になります。※完璧な品や新品を求める方は、入札をお控え下さい。※お使いのモニターや当方の撮影環境により、実際の商品と写真の差が生じる場合があります。※商品状態等の質問がある場合はコメントにて入札前に確認の上ご購入をお願い致します。尚、交渉中でも即決優先です。カラー···ブラック



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