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商品詳細
バリを旅行した時に、全体的な色彩が綺麗だったのと、どことなく不思議で、ユニークな顔立ちが気に入って購入した物です。色あや傷などありません。写真ではわかりにくいですが、絵具の筆跡が凹凸していて、金色で描いた部分は盛り上がりと輝きがあります。今回は額装込みでお譲りします。サイズ 額装込み 33センチ✖️43センチ
http://narcologia.ru/goods/Sydney704249.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric578045.html
http://narcologia.ru/goods/moped546368.html
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アジアンテイスト ほっこりアート バリ 額装絵画-
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