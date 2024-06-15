アジアンテイスト　ほっこりアート　バリ　額装絵画

バリを旅行した時に、全体的な色彩が綺麗だったのと、どことなく不思議で、ユニークな顔立ちが気に入って購入した物です。色あや傷などありません。写真ではわかりにくいですが、絵具の筆跡が凹凸していて、金色で描いた部分は盛り上がりと輝きがあります。今回は額装込みでお譲りします。サイズ 額装込み 33センチ✖️43センチ



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