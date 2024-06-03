新品未使用A\u0026G エーアンドジーNEWERAニューエラ キャップエヴァンゲリオン

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。新品未使用正規品です。A\u0026G、エヴァンゲリオン、ニューエラのコラボ商品で、珍しいお品です。お値引きは、致しませんのでご了承ください。お値下げのコメントを頂いてもお返事は致しかねます。写真参照してください。ご理解ある方のご購入お願いします。返品交換、関係のないメッセージ、スムーズに取引できない方など、お断りいたします。1日から3日以内に発送を心がけています。小さな子供がいますのでご連絡、発送が遅れる場合もございます。専用になっている場合は購入できません。もし購入して頂いても、お客様都合でキャンセルさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
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