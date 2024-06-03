ボッテガヴェネタ　折り財布

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ボッテガヴェネタの折り財布です。購入場所…ジャズドリーム長島購入価格…5万円財布形···小銭入れレスの二つ折りカラー···グリーン素材···本革箱等は付きませんが確実に本物です。今のキャッシュレスの時代に如何でしょうか？カードが6枚、紙幣入れが1つあります。素人保管の為神経質な方は購入をお控えください。