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ボッテガヴェネタ　折り財布
商品番号 K69924645603
商品名

ボッテガヴェネタ　折り財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタの折り財布です。購入場所…ジャズドリーム長島購入価格…5万円財布形···小銭入れレスの二つ折りカラー···グリーン素材···本革箱等は付きませんが確実に本物です。今のキャッシュレスの時代に如何でしょうか？カードが6枚、紙幣入れが1つあります。素人保管の為神経質な方は購入をお控えください。
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