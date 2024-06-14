大人気　美品　メゾンキツネ　キャップ　帽子　ネイビー　ドレスドフォックス

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商品詳細
maisonkitsuneメゾンキツネドレスドフォックス キャップネイビー今年免税店で購入した正規品です。一度短時間着用したのみなので、かなり状態は良好かと思います。男女兼用 大人気のお品物です！素材···コットン形···ベースボール
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