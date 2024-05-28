極美品 ボッテガヴェネタ 二つ折り 折り財布 札入れ イントレチャートプレート

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商品詳細
極美品ボッテガヴェネタ 折り財布 札入れ イントレチャートプレートブラックBOTTEGAVENETA折り財布札入れイントレチャートプレートカード入れブラックレザーミニマリストコインケース購入元は京都府下、老舗インポート店▶︎フロントにイントレチャートのプレートシンプルですがとてもオシャレなデザインです★他人と被る事ない、大人な財布です。その他の革製品は→#leon_leatherその他アイテムは→#leon_itemその他Tumi商品は→#leon_tumiその他ポーター商品は→#leon_poter◼️サイズ(平置き実寸)縦9.5cm×横11.5cm×マチ2cm◼️仕様カード入れ8個、札入れ2個◼️カラー ブラック◼️素材 カーフレザー(牛革)
http://narcologia.ru/goods/organization605462.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy916453.html
http://narcologia.ru/goods/Addict157018.html
新品在庫 Bottega Veneta - ［極美品］ボッテガヴェネタ 折り財布 ...
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