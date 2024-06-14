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試着のみ9FORTY FRAGMENT DESIGN フラグメントデザイン
商品番号 F77263333552
商品名

試着のみ9FORTY FRAGMENT DESIGN フラグメントデザイン
ブランド名 フラグメント
特別価格 税込 2,842 円
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商品詳細

9FORTYFRAGMENTDESIGNフラグメントデザインサンダーロゴフラグメントのロゴを配した「9TWENTY™」です。カラーblackサイズ:ワンサイズ　（56.8〜60.6）以下、説明です。非喫煙者で喫煙する場所にもいきません。私は靴はトリッカーズやパラブーツレッドウィングダナー、クロケットアンドジョーンズサンダースチーニーオールデンなどハイブランド、老舗メーカー好きです。リーガルスコッチグレインコールハーンなどのトラッドブランドもすきです。普段使いはジャランワリスヤが使いやすいと思います。マルタンマルジェラアンダーカバーSUPREMEシュプリームトムブラウントムフォードなどのコレクションに興味あるかたやアウトドアブランドはノースフェイス、パタゴニア、モンクレールショップはエディフィスロンハーマンフリークストアユナイテッドアローズシップスビームスなど#ニューエラ#フラグメント#コラボ
http://narcologia.ru/goods/insignificant200782.html
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