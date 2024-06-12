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RRL バンダナ　インディゴ　Made inJapan
商品番号 D33179608489
商品名

RRL バンダナ　インディゴ　Made inJapan
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドレッシーなドット柄です。スーツにも合います。タグ付き未使用品インディゴMadeinJapan畳みジワ有り。カラー...ブルー柄・デザイン...ドットサイズ…縦54センチ×横58センチ
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