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♠クリームソーダ　青豹柄財布　ロカビリー　キャットストリート　ピンクドラゴン♠
商品番号 V52632087575
商品名

♠クリームソーダ　青豹柄財布　ロカビリー　キャットストリート　ピンクドラゴン♠
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♠貴重レア!!♠クリームソーダ青豹柄財布中古品!!白タグでタグの電話番号が3498-2577!!今では貴重な90年代初頭のクリームソーダ財布です!!財布として十分に使える状態です!!飾っても格好良いと思います!!中古品なので神経質な方はご遠慮ください!!クリームソーダコレクターズアイテムとしてマスト!!
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