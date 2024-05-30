♠クリームソーダ　青豹柄財布　ロカビリー　キャットストリート　ピンクドラゴン♠

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♠貴重レア!!♠クリームソーダ青豹柄財布中古品!!白タグでタグの電話番号が3498-2577!!今では貴重な90年代初頭のクリームソーダ財布です!!財布として十分に使える状態です!!飾っても格好良いと思います!!中古品なので神経質な方はご遠慮ください!!クリームソーダコレクターズアイテムとしてマスト!!