♠クリームソーダ　青豹柄財布　ロカビリー　キャットストリート　ピンクドラゴン♠

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商品詳細
♠貴重レア!!♠クリームソーダ青豹柄財布中古品!!白タグでタグの電話番号が3498-2577!!今では貴重な90年代初頭のクリームソーダ財布です!!財布として十分に使える状態です!!飾っても格好良いと思います!!中古品なので神経質な方はご遠慮ください!!クリームソーダコレクターズアイテムとしてマスト!!
http://narcologia.ru/goods/cotton992861.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic291812.html
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