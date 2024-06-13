90s vintage Coca-Cola T-shirt deadstock

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商品詳細
1994年コカコーラポーラーベアtシャツです。こちら大変貴重なデッドストックになります。表記：L着用感：L~XL実寸：cm(多少の誤差がございます)肩幅：身幅：着丈：袖丈：商品詳細年代 ：1990年代生産国 ：USA製ブランド：コカコーラオフィシャル品素材 ：コットン色 ：ネイビー系特徴 ：1990'sの「Coca-Cola」を象徴するポーラーベアのTシャツ。『ポーラーベア』は、1922年フランスで初めてコカ・コーラの広告に起用されました。1993年からは日本も含めた世界各地でのコカ・コーラの広告キャンペーンに初登場、近年は地球温暖化問題への取り組みにも使われています。『ポーラーベア』は現在もコカ・コーラのキャラクターとして広く愛されています。ネイビーボディーに、ポーラーベア達がコーラを持ちながらオーロラを見上げるグッドプリント。バックプリントも入るハイクオリティ。袖裾シングルステッチで、1994年のコピーライトの入るオフィシャル物になります。袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/plaque894407.html
http://narcologia.ru/goods/freshman558656.html
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