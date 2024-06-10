Y-3 adidasコラボ ベルト

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素材···ナイロンカラー···ブラックご覧いただきありがとうございます。Y-3とadidasのコラボベルトになります。購入してから数回ほどしか使用しておらず商品の状態は良いと思います。またタグに少々傷はありますが保管しております。即購入OKです！値段交渉受け付けてます！本日10/30から3日間値下げ致します！