完売品）BATONER バトナー別注 Wool Mock Tee WIDE

batoner✖️レショップl'echoppeのウォッシャブルウールのモックネックウールティシャツです。オーストラリア産ウールのわずか0.2％しか採取されない希少性の高いウールを採用しており、太さが均一でキレイな表面感とチクチクせず、キックバック性に優れている特徴。ワードローブ整理のため出品致します。落ち感があり、これ一枚だけでこなれたコーディネートが完成します。これからの季節に間違いない逸品です。【実寸（素人採寸】肩幅49身幅62着丈71.5袖丈25昨年１０回程度着用。2枚目から7枚目は当方現物の着画です。8枚目はレショップのYouTube動画より抜粋画像です。こちらで紹介してます⬇︎9：48ごろが着画です。⬇︎https://youtu.be/AhTy09mF7PcレショップLElechoppe金子apressea.psesseオーラリーauraleeatonAUBETTAUBERGEBERNERDZINSbshopblurhmsbatonerバトナーciotacomoliCASEYCASEYKAPTAINSUNSHINEcomoliMAATEE\u0026SONSEDIFICEgraphpaperINSCRIEアンスクリアherillhugenweekendstayhungrytammeisnessis-nessnauticaNICENESSラキネスDAIWAPIRE39chahchahNEATCaleCARUSOoutilリーバイスセブンバイセブンcreekフランクリーダーリバーバレイトuruunusedunslacksフィルメランジェennoyスタイリスト私物scye1ldkワンエルディーケーセレクトpatagoniakhokiなど好きな方にもおすすめ美品です。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···その他季節感···春、夏、秋、冬目立った汚れも見当たらない美品だと判断できる状態ですが、素人保管、中古品であることを考慮いただきご購入ください。完璧な状態をお求めの方は購入をお控えください。



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