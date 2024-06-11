- ホーム
- >
- メンズ
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- 完売品）BATONER バトナー別注 Wool Mock Tee WIDE
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
batoner✖️レショップl'echoppeのウォッシャブルウールのモックネックウールティシャツです。オーストラリア産ウールのわずか0.2％しか採取されない希少性の高いウールを採用しており、太さが均一でキレイな表面感とチクチクせず、キックバック性に優れている特徴。ワードローブ整理のため出品致します。落ち感があり、これ一枚だけでこなれたコーディネートが完成します。これからの季節に間違いない逸品です。【実寸（素人採寸】肩幅49身幅62着丈71.5袖丈25昨年１０回程度着用。2枚目から7枚目は当方現物の着画です。8枚目はレショップのYouTube動画より抜粋画像です。こちらで紹介してます⬇︎9：48ごろが着画です。⬇︎https://youtu.be/AhTy09mF7PcレショップLElechoppe金子apressea.psesseオーラリーauraleeatonAUBETTAUBERGEBERNERDZINSbshopblurhmsbatonerバトナーciotacomoliCASEYCASEYKAPTAINSUNSHINEcomoliMAATEE\u0026SONSEDIFICEgraphpaperINSCRIEアンスクリアherillhugenweekendstayhungrytammeisnessis-nessnauticaNICENESSラキネスDAIWAPIRE39chahchahNEATCaleCARUSOoutilリーバイスセブンバイセブンcreekフランクリーダーリバーバレイトuruunusedunslacksフィルメランジェennoyスタイリスト私物scye1ldkワンエルディーケーセレクトpatagoniakhokiなど好きな方にもおすすめ美品です。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···その他季節感···春、夏、秋、冬目立った汚れも見当たらない美品だと判断できる状態ですが、素人保管、中古品であることを考慮いただきご購入ください。完璧な状態をお求めの方は購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/manufacture14941.html
http://narcologia.ru/goods/ordering644979.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei246471.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture14941.html
http://narcologia.ru/goods/ordering644979.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei246471.html
BATONER/バトナー】別注 Wool Mock Tee WIDE（Tシャツ／カットソー ...
BATONER/バトナー】別注 Wool Mock Tee WIDE（Tシャツ／カットソー ...
LECHOPPE別注//Wool Mock Tee WIDE/Tシャツ/M/ウール/BLK/BN-22SM-064
BATONER/バトナー】別注 Wool Mock Tee WIDE（Tシャツ／カットソー ...
BATONER/バトナー】別注 Wool Mock Tee WIDE（Tシャツ／カットソー ...
BATONER/バトナー】別注 Wool Mock Tee WIDE（Tシャツ／カットソー ...
BATONER/バトナー】別注 Wool Mock Tee WIDE（Tシャツ／カットソー ...
LECHOPPE別注//Wool Mock Tee WIDE/Tシャツ/M/ウール/BLK/BN-22SM-064
BATONER L'ECHOPPE別注 - ニット/セーター
レショップ別注 BATONER ウールTシャツ pci.org.py
BATONER L'ECHOPPE別注 - ニット/セーター
BATONER/バトナー】別注 Wool Mock Tee WIDE（Tシャツ／カットソー ...
LECHOPPE別注//Wool Mock Tee WIDE/Tシャツ/M/ウール/BLK/BN-22SM-064