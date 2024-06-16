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ポケモンカード　セレナ　HR PSA10
商品番号 I37461854637
商品名

ポケモンカード　セレナ　HR PSA10
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームセレナ　HRPSA10自身で鑑定機関に出したものです。すぐにスリーブに入れ、防湿庫にて保管していました。プチプチで梱包、らくらくメルカリ便にて発送いたします。
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