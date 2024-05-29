maison special マルチファブリック6パネルキャップ ダークブラック

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maisonspecialマルチファブリック6パネルキャップダークブラックメゾンスペシャルのキャップ、一見スタンダードですが凹凸のある生地が使われていて個性がありオシャレです。ユニセックスでご使用可能です。未使用に近い美品です。iphoneでの撮影です。近づくとやや明るめに映ります。実物は写真1枚目2枚目の色の感じが近いです。【SIZE】頭回り55〜60高さ11ツバ7採寸は多少の誤差があります。美品ではありますが中古品である事をご理解下さい。傷つかない程度にですが多少折りたたんで発送させて頂きますのでご了承下さい。・D.BLKポリエステルとコットンの混紡素材を使用。編地全体の凹凸により柄を表現したブリスタージャガードが特徴。見た目によらず軽さのある素材感と弾力性によって快適な着用感が魅力。■デザイン性の高い小物は、春夏のスタイリングのアクセントに最適。■後ろのアジャスターでサイズ調整可能。Sex:MEN/WOMENMaterial【D.BLK】ポリエステル82%、コットン18%【BLK、L.GRY、BLU】ナイロン90%、ポリウレタン10%Productnumber:11221661301