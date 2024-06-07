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アメリカポテチ Tシャツ 半袖 メンズ 新品 個性的 XL XXL グリーン緑X
商品番号 F31448474106
商品名

アメリカポテチ Tシャツ 半袖 メンズ 新品 個性的 XL XXL グリーン緑X
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セット購入される場合はご希望商品にそれぞれコメントください！かなり多くの新商品出品してますのでぜひ店内ご覧くださいませ⊂((・x・))⊃★新品、未使用卍nobrandandvintage♡リプリント表記2xl(XL~2XL相当)着丈約72肩幅約54身幅約55袖丈約22↓※素人寸法なので多少の誤差はお許しください。首後ろのタグと実物との大きさに差があると判断したのでメルカリ表記とは異なるサイズで出品している場合があります！！※サイズ表記よりも寸法で判断をお願いします。同じXLでもボディによって寸法が変わるために採寸を参考にされると間違いないです。※たたみじわ糸くず　撮影による多少の色の誤差やモニターによる色の違いなどある場合がございます。また黒い服は新品特有のアイロンのテカリがある場合があります。洗えば消えるのでご安心ください。※とても神経質な方はお取引お控えください！★フォローしていただければレアな商品を出品した際に通知がいくので是非♡他の商品もみたい方は→#naonao↑ここで全ての商品がcheckできます！No.5040カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏メンズ　Tシャツ　半袖Tシャツ　春　夏　オーバーサイズ　黒　LXL2XL半袖夏　柄シャツ　半袖　XLオーバーサイズ　海　ビーチ　ナイトプール　海外セレブ　オルチャンダンスストリート系　韓国　韓国ファッション韓流　可愛い系古着夏服可愛い服　インポート　セレクトショップオーバーサイズレディースメンズユニセックスノーブランドお洒落No.4533
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