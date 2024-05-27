鑑定済 正規品 クロムハーツ 3セメタリークロス REC F ZIP ウォレット ...

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✽国内正規品✽CHROMEHEARTS✽クロムハーツ3セメタリークロスパッチRECFZIPラウンドジップレザーウォレット長財布-商品詳細-サイズ:-カラー:RED(レッド)赤*素材:本革(レザー)シルバー925採寸:縦幅約11cm横幅約21cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。購入場所:クロムハーツ青山※青山購入の正規品ですが安心してご購入頂きたいのでSEESBYRINKANのオンラインで鑑定済です。-商品説明-全体的に黒ずみ小傷•傷小銭入れに薄汚れ(隅に汚れ)角擦れ所々に押し跡シルバー特有のくすみがあります。※使用していたものですので使用感はありますがまだまだ気持ちよくご使用頂けるお品だと思いますˆˆ※状態等は写真を参考にお願い致します。☑︎▶︎個人差による主観の差が生じる事もありますので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。状態等は商品説明に記載しておりますので最後までお読み頂き納得して頂いてからご購入をお願い致します。▶︎実物を撮影しておりますが光の関係で実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。▶︎当方の出品商品は全て正規品です。偽物は一切販売致しません。少しでも疑う方は購入して頂かなくて大丈夫です。