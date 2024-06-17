未使用に近い 土屋鞄 折り財布 L字ファスナー 型押しレザー レイブン ブラック

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土屋鞄の折り財布。傷の目立たない型押しレザーで、色はブラックになります。ほとんど使用感のない、未使用に近い商品です。○アイテムツチヤカバン土屋鞄製作所ウォレット WALLETロゴメンズ レディース ユニセックス高級品 高級感ブランド 大人カッコイイ○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)○仕様・札入れ×1・カード入れ×8・小銭入れ×1○サイズタテ9.5cmヨコ13cm厚さ1.5cm平置き実寸。着画はお断りさせて頂きます。○状態ほとんど使用感がなく未使用に近いです。ファスナーもスムーズに開閉できます。○カラーブラック○素材レザー○付属品保存袋をお付けします。○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など古着にご理解がない方は購入お控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号：9001