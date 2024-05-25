【美品】supreme シュプリーム キャップ

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商品詳細
閲覧していただきありがとうございます。supreme(シュプリーム)のボックスロゴ入りキャップです。シンプルで、どんなコーデにも合わせやすい定番の型かと思います。●サイズ:調整可能●素材：スウェード●状態：貰いもので、クローゼットに眠っていました。着用回数は少なく状態はかなり良いかと思います。●その他、注意事項：自宅保管となりますので、ご了承下さい。細かいデザインなどは写真にてご確認下さい。ご質問等あればお気軽にお願いします。コメントなしでの購入も可能です。#supreme#キャップ
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