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キャリアリング　ワコマリア風　ネックレス
商品番号 Q52402869733
商品名

キャリアリング　ワコマリア風　ネックレス
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 8,228 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャリアリング　ワコマリアのチェーンネックレスとほとんど変わらぬデザインです(サイズもほぼ一緒です)。数回つけましたが、しっかりお手入れして大切に保管しています。付ける機会がなくなったので、ワコマリア好きの方オススメです。材質···シルバー925カラー···シルバー宝石店で購入した60センチのネックレス購入価格58000円#ワコマリア#WACKOMARIA#シルバーネックレス
http://narcologia.ru/goods/recycling238914.html
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