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セル画　北斗の拳　ハーン兄弟とバット
商品番号 S34831474926
商品名

セル画　北斗の拳　ハーン兄弟とバット
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

北斗の拳のハーン兄弟とバットのセル画なかなかないシーンです。「コミュニケーションカーニバル夢工房87」というフジテレビのイベントで35年前に購入しました。裏の紙はくっついてしまっています。ネットでみると技術のある方ならキレイに剥がせるみたいですが、私はできないのでそのままのお渡しになります。他、出品しているセル画まとめて購入の場合はお値引きできます。単品でも値段交渉してみてください。質問は購入前に必ずコメントでお願いします。
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