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商品詳細
北斗の拳のハーン兄弟とバットのセル画なかなかないシーンです。「コミュニケーションカーニバル夢工房87」というフジテレビのイベントで35年前に購入しました。裏の紙はくっついてしまっています。ネットでみると技術のある方ならキレイに剥がせるみたいですが、私はできないのでそのままのお渡しになります。他、出品しているセル画まとめて購入の場合はお値引きできます。単品でも値段交渉してみてください。質問は購入前に必ずコメントでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/tenet793163.html
http://narcologia.ru/goods/composite496454.html
http://narcologia.ru/goods/waveform674817.html
セル画 北斗の拳 ハーン兄弟とバット
セル画 北斗の拳 ハーン兄弟とバット
セル画 北斗の拳 ハーン兄弟とバット
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http://narcologia.ru/goods/tenet793163.html
http://narcologia.ru/goods/composite496454.html
http://narcologia.ru/goods/waveform674817.html
セル画 北斗の拳 ハーン兄弟とバット
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