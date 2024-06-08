ジョンローレンスサリバン セットアップ スーツ 2B チャコールグレー L ...

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⭐️クリーニング済み⭐️○アイテムJOHNLAWRENCESULLIVANジョンローレンスサリバンスーツセットアップシングル2ボタン○サイズ（cm）【ジャケット】サイズ38（サイズL相当）肩幅41身幅48袖丈63着丈73【パンツ】サイズ44（サイズL相当）ウエスト82ヒップ92股上25股下72わたり幅28裾幅16総丈97平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態出品にあたりジャケット、パンツ共にクリーニングしていますので非常に清潔な状態です。目立った傷や汚れもなくまだまだ気持ち良くご着用いただけます。○カラーチャコールグレー無地○素材-表地-毛100%-裏地-キュプラ100%○仕様【ジャケット】シングル2ボタン総裏本切羽センターベント台場仕立て【パンツ】ノータック○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。商品は全て国内のブランドショップ又は大手リサイクルショップで購入した正規品です。#YNのセットアップ一覧はこちら