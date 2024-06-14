ヴィンテージ メキシカンジュエリー　IDブレスレット

メキシコにある世界的に有名な銀の街TAXCO(タスコ)。銀が採れなくなった今でも腕のいいタスコの銀細工職人によって作られるジュエリーは人気があります。こちらはIDブレスレットの中でもボリュームがあるタイプです。重量感もあるので満足感の高いアイテムです。ネームは\"JES\"と入っています。男性では結構細め(手首周り約16cm)で指2本入るぐらいの余裕のあるサイズ感です。MEXICO925SIZE全長 20.5cmほど重量 58g※年代の古いものですので細かなダメージはご了承下さい※お値下げに対応しておりませんvintagemexicotaxcoメキシコシルバーバングルオリジナル925



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