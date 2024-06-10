◉美品◉ジョージジェンセン◉ヘマタイト◉46B◉10号◉SV925◉

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。◉ブランド ジョージジェンセン◉商品名 シルバーリング◉サイズ 10号(画像をご参考下さい)◉素材 925刻印(スターリングシルバー925×ヘマタイト)◉状態 小キズ、薄スレ、くすみ有り◉付属品 無しカラー···シルバー装飾···その他ストーンクロムハーツ材質···シルバーカラー···ブラック装飾···オニキス
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