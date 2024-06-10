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◉美品◉ジョージジェンセン◉ヘマタイト◉46B◉10号◉SV925◉
商品番号 N86250596193
商品名

◉美品◉ジョージジェンセン◉ヘマタイト◉46B◉10号◉SV925◉
ブランド名 ジョージジェンセン
特別価格 税込 5,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。◉ブランド　　　ジョージジェンセン◉商品名　　　シルバーリング◉サイズ　　　10号(画像をご参考下さい)◉素材　　　925刻印(スターリングシルバー925×ヘマタイト)◉状態　　　小キズ、薄スレ、くすみ有り◉付属品　　　無しカラー···シルバー装飾···その他ストーンクロムハーツ材質···シルバーカラー···ブラック装飾···オニキス
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