ポールスミス　手袋　本革　ツートンカラー

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商品詳細
ご閲覧ありがとうございます！人気ブランド PAULSMITHのメンズ手袋の出品です。7年ほど前に1万円程で購入しました。甲の方がブルーのニット素材、手のひらの方が本革のツートンとなってます。本革は柔らかい素材なので動かしやすく付け心地も良いです。汚れ、ダメージもなく良好な状態だと思います。サイズは81/2となってますので、M〜Ｌサイズになると思います。素材···本革カラー···ブルー手袋形···5本指
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