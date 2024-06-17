SMILE スマイル Tシャツ 90s

SMILEスマイルI’mnotwearinganyunderwear.私は下着を着ていません。Tシャツ90sUSED\u003cサイズ\u003eXL(着丈:70.5/肩幅:59/身幅:60/袖丈:20.5)※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。\u003c商品説明\u003e※袖がシングルステッチ、裾がダブルステッチ\u003c商品の状態\u003e目立った傷や汚れ等なくまだまだ着用していただけると思います。あくまで中古品ですので完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮ください。※こちらの商品はネコポスでの発送になるので配達時間の指定はできません。※出張情報や値下げ交渉について等取り引きに関するあれこれをプロフィール欄に記載してますのでご確認ください。¥13,200



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