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新品 22aw マルジェラ カード入れ 定期入れ パスケース ネイビー 4077
商品番号 S22295172484
商品名

新品 22aw マルジェラ カード入れ 定期入れ パスケース ネイビー 4077
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 10,868 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●購入場所→正規取扱店●サイズ表記→UNI●素材→牛革100%●実寸（素人採寸ですので誤差はご了承ください）→縦9cm横10cm●状態→新品未使用で写真に写っているものお渡しです。●商品詳細→マルジェラのパスケース、カードケースになります。22awのアイテムです。カラーは濃いめのネイビーのカラーリングです。表面はエンボスタイプで凹凸感のある仕上がりです。最近のパスケースはカードスロットが2つのものがメインです。こちらは旧来的な多収納可能なデザインでカードスロット5つです。非常に使い勝手のいいワンピースです。※注意事項※徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。万が一にもありえないですが、偽物だった場合返品受けつけます。値引き、取り置き、梱包については自己紹介参照ください。基本的には個人保存品ですので、不明点は質問の上で購入お願いします。予告なく終了することございますので、ご注意ください。#Hiro1313マルジェラ小物#Hiro1313マルジェラ22aw
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