

市松柄ミニウォレット | COMME CA MEN（コムサ・メン）の通販 - &mall



市松柄ミニウォレット



市松柄ミニウォレット | COMME CA MEN（コムサ・メン）の通販 - &mall



COMME CA MEN 市松柄ミニウォレット - 名刺入れ/定期入れ



COMME CA MEN 市松柄ミニウォレット - 名刺入れ/定期入れ



市松柄ミニウォレット | COMME CA MEN（コムサ・メン）の通販 - &mall



COMME CA MEN 市松柄ミニウォレット - 名刺入れ/定期入れ



COMME CA MEN 市松柄ミニウォレット - 通販 - palestinianconference.org



COMME CA MEN 市松柄ミニウォレット - 名刺入れ/定期入れ



COMME CA MEN 市松柄ミニウォレット - 通販 - palestinianconference.org



COMME CA MEN 市松柄ミニウォレット - 名刺入れ/定期入れ



COMME CA MEN 市松柄ミニウォレット - 通販 - palestinianconference.org



市松柄型押し シボ革 二つ折りウォレット



COMME CA MEN 市松柄ミニウォレット - 名刺入れ/定期入れ



市松柄型押し シボ革 二つ折りウォレット

COMMECAMEN 市松柄ミニウォレットです☆使用しないために出品します☆１年前に購入して２回ほど使用しました。キャッシュレス決済需要で人気の小さめウォレットとなっています☆運転免許証、クレジットカードとちょっとの小銭だけがあれば十分という方にお勧めです！！小銭が取り出し易いコインポケットと内外にカードケースがあり、収納量も充分です。特に、バイクのツーリングでは便利でした！！サイズ：高さ7.5cm幅10.0cmまち1.5cm品番：07-60XR11-200素材···本革カラー···ブラック#コムサ #財布 #ウォレット #ミニ #バイク #ツーリング