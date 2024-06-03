美品/SHIPS any(シップスエニィ)セットアップ/4WAYストレッチスーツ

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ご覧いただき誠にありがとうございます!出品商品は全て大手ブランドショップ店・ブランドリサイクル店・質屋にて購入＋古物商鑑定済みの正規品になりますのでご安心くださいませ(o^^o)★ブランドSHIPSany★商品名4WAYストレッチスーツ(セットアップ)定価¥22.990[お手入れ簡単！家で洗えるセットアップ]ナイロン/ポリウレタンの4WAYストレッチ素材を採用したセットアップスーツ◎ストレッチ、ウォッシャブル、防シワ性を備えた快適かつ高機能で都会的なアイテムとなっています◎デイリーでは勿論、フォーマルスタイルにも幅広く対応します◎[ジャケット]2Bテーラードジャケット型で、ステッチを極力排した都会的な印象◎ポケットが沢山付いており、実用性も抜群でオンオフ問わずに活躍します◎[パンツ]ウェストゴムシャーリング\u0026スピンドル入りのドレスライクなイージーパンツ仕様◎穿く人を選ばないシャープなスタイルを演出してくれます◎★素材表地:ナイロン86％ ポリウレタン14％裏地:ポリエステル100％(ジャケットのみ)★カラーベージュ★SIZESサイズ[公式採寸]着丈66.5肩幅40.5バスト102そで丈60ウエスト78股上23股下67すそ周り34もも周り64ヒップ102★商品状態全体的に綺麗な状態ですので、長くご愛用していただけます◎最後までお読みいただきありがとうございます!迅速な対応をお約束しますので、宜しくお願い致します(o^^o)!