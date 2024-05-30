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ゴローズgoro's上銀＆メタル付き特大フェザー
商品番号 A14583899715
商品名

ゴローズgoro's上銀＆メタル付き特大フェザー
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 10,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

原宿にあるゴローズで購入。服装がモード系になったので、アメカジ形の服を出品していきます。■寸法:68.10mm■重さ:11.00g※落札後の質問はお控えください。
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