ゴローズ　goro's 金プレーンフェザー　Mサイズ　左右セット

若い頃から集めてきましたゴローズアイテムの出品になります。 20年程前に原宿ゴローズにて購入しました。当時都内に住んでいたのでその頃に毎週通って店頭購入したものです。古い物も御座いますので、着用による酸化は多少ありますが目立った傷等無く状態良いです。ゴローズの査定は2次販売店により異なります。少しでも不安を抱く方は直接ゴローズにて購入ください。仕事の関係で返信が遅くなる事があります。ので、コメント無しの購入大丈夫です。真贋を問うようなコメントや質問はご遠慮ください。また、根拠のない独自の偏見や知識で疑いや贋作と決めつける方はご自身で店舗に並んでご購入下さい。※ご購入後のご要望、質問は基本的に致し兼ねますので、ご質問がある場合は購入の前にして頂きますようお願い致します。原宿ゴローズ 藤原ヒロシ金子賢 木村拓哉キムタク 藤ヶ谷太輔EXILE三代目JSoulBrothersTAKAHIRO岩城晃一コムドットゆうた



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