1970s～1980s ヴィンテージ セットアップ

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カラー···ベージュ季節感···春、秋サイズパンツウエスト37股下37.5ジャケット私の身長が172cmでちょうどいいサイズ感です。1970～1980年代のセットアップです。ダック地のセットアップで、ポケット編み上げ、パンツはフレアしてます。固すぎないダック地で、かなりいいセットアップになっています。セットアップ古着 ヴィンテージ