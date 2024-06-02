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1970s～1980s ヴィンテージ セットアップ
商品番号 C24043013036
商品名

1970s～1980s ヴィンテージ セットアップ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ季節感···春、秋サイズパンツウエスト37股下37.5ジャケット私の身長が172cmでちょうどいいサイズ感です。1970～1980年代のセットアップです。ダック地のセットアップで、ポケット編み上げ、パンツはフレアしてます。固すぎないダック地で、かなりいいセットアップになっています。セットアップ古着　　ヴィンテージ
http://narcologia.ru/goods/conception792357.html
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