ニューバランス スニーカー ML574 26.5cm

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※プロフィール必見表面はとても綺麗です二度ほど履きましたがもう履かないので出品いたします。size26.5cm■newbalanceML574EGG箱はありません中古商品ご理解宜しくお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい返品は受け付けませんので宜しくお願い致します。メインカラー...グレー