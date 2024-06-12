【ラスト１点！】限定カラー　ドラえもん×PORTER　キーホルダー（正面向き）

■オリジナルで考えた文章や写真を転用することはご遠慮ください。転用を見つけ次第、事務局に連絡します。■値下げ交渉不可です。只今、映画ドラえもん のび太と空の理想郷が大人気上映中ドラえもんチャンネル 公式オンラインストア限定 オリジナル商品ドラえもん×PORTER キーホルダー（正面向き） 1個「PORTER（ポーター）」とドラえもんのスペシャルコレクションです。ドラえもんが手に持っているポーターの鞄はドラえもんチャンネル 公式オンラインストアオリジナルのカラーの緑色になっており、PORTERの各店舗でも販売されていない貴重な限定カラーです。即完売した商品です。ポーターに扮した「ドラえもん」がキーチャームになっています。表も裏側もどちらもぷっくりとしたシルエットになっており、どこから見てもかわいいデザインです。※素材の特性上色落ち、色移りの恐れがあり、摩擦や汗、雨などの水濡れ、熱により、色落ち、変色、変形することがあります。※水、お湯での丸洗いは、変形や変色の原因となることがあります。※金属パーツは特性上、使用するにつれて摩耗が発生します。貴重な商品をコレクションにいかがでしょうか。■製造上の工程による傷や汚れ、擦れ、色ムラ埃の付着などは初めから多数ありましたのでご了承ください。※不具合がある場合には直接メーカーまでお問い合わせください。■商品の状態と価格を十分にご理解いただいた方のみお願いいたします。※発送の都合上、簡易梱包となります。神経質な方はご遠慮ください。ドラえもん ポータードラえもん×PORTERドラえもん PORTERドラえもん キーホルダードラえもん キーチャームドラえもんチャンネル限定ドラえもん50thポーター藤子不二雄Draemon吉田カバンドラえもん 限定



生誕50周年！国民的キャラクター限定コラボ「ドラえもん × PORTER ...



ドラえもん × PORTER(ドラえもん × ポーター 雑貨) KEY CHARM | 吉田 ...



新品★ドラえもん★ポーター★PORTER★横向き★フルカラー★キーホルダー



Amazon | ドラえもんちゃんねる オリジナル ドラえもん×PORTER ...



ドラえもん × PORTER(ドラえもん × ポーター 雑貨) KEY CHARM | 吉田 ...



ドラえもん ポーター キーホルダー - 通販 - pinehotel.info



はこぽす対応商品】 【希少】PORTER×ドラえもん キーホルダー ネイビー ...



2023年最新】ドラえもん porter キーホルダーの人気アイテム - メルカリ



ドラえもん × PORTER キーホルダー 横向き フルカラーの通販 by FP



ドラえもん × PORTER(ドラえもん × ポーター 雑貨) KEY CHARM | 吉田 ...



店舗良い 値下げ ポーター×ドラえもん キーホルダー 希少ラバー ...



ドラえもん×PORTER キーホルダー



2023年最新】ドラえもん porter キーホルダーの人気アイテム - メルカリ



ドラえもん ポーター キーホルダー - 通販 - pinehotel.info



鈴”のカラビナ付き！ドラえもん×PORTERオリジナルバッグが登場 -- 50 ...