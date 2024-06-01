【美品】Paul Smith ポールスミス 長財布 型押し ブラック

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数年前に使用していました。気に入っていて丁寧に使用していましたので状態は良いかと思います。カラー···ブラック柄・デザイン···その他財布形···長財布すべて素人目での確認となります。こちらの商品、返品対応しておりません。中古であることをご理解、ご了承いただける方のご購入お願いします。