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コスベイビー　アイアンマン　マーク4
商品番号 E12225934786
商品名

コスベイビー　アイアンマン　マーク4
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。購入後、箱のまま飾っておりました。新品未開封品神経質な方はご遠慮願います。中古品である事をご理解のうえご購入ください。急なキャンセルや返品は対応致しかねます。よくご検討ください。コメントのやり取りの途中でも先に購入された方を優先させて頂きますのでご了承ください。よろしくお願い致します！フィギュア種類···その他アイアンマン2マーク4パワードスーツ装着機
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