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MOTO ウォレット　財布
商品番号 V72714054010
商品名

MOTO ウォレット　財布
ブランド名 モト
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MOTOウォレットです。よく覚えていないのですが染めのないナチュラルなレザーだったと思います。使用時に付いた軽いキズはたくさんあります。
http://narcologia.ru/goods/scissoring435496.html
http://narcologia.ru/goods/diamond767758.html
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