MOTO ウォレット　財布

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商品詳細
MOTOウォレットです。よく覚えていないのですが染めのないナチュラルなレザーだったと思います。使用時に付いた軽いキズはたくさんあります。
http://narcologia.ru/goods/scissoring435496.html
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