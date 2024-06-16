BALENCIAGA ロゴ ストライプ スターリングシルバー フープピアス ...

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セカンドピアス用に購入しておりましたがピアスが埋まってしまい使い道が無くなったため出品致します。使用してはおりませんがサイズが会うかなど耳に合わせたりしましたので神経質な方はお控えください。梅田で購入しました。消毒はしております。カラー···シルバー材質···シルバーピアス形···リング・フープ