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BALENCIAGA ロゴ ストライプ スターリングシルバー フープピアス
商品番号 X35316132161
商品名

BALENCIAGA ロゴ ストライプ スターリングシルバー フープピアス
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 26,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セカンドピアス用に購入しておりましたがピアスが埋まってしまい使い道が無くなったため出品致します。使用してはおりませんがサイズが会うかなど耳に合わせたりしましたので神経質な方はお控えください。梅田で購入しました。消毒はしております。カラー···シルバー材質···シルバーピアス形···リング・フープ
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