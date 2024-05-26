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PORTER　ブライドルレザーパスケース
商品番号 Q13733098514
商品名

PORTER　ブライドルレザーパスケース
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5年ほど前に頂いたものです。使用する機会に恵まれず、処分するのも気が引けた為、保管していました。カードポケットが内側4ヵ所。外側1ヶ所。コバは処理されていません。
http://narcologia.ru/goods/moped716468.html
http://narcologia.ru/goods/organization9762.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei661271.html

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