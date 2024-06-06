ブルーロック　缶バッジ（ブラインド）04 御影玲王

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。アニメイトで購入した商品です。絵柄確認のため開封済です。確認後OPP袋に移して保管しております。※元袋は付属しません。※未使用品です。梱包方法:プチプチ二重＋OPP袋にて発送いたします。※初期傷等ある場合がございます。※自宅保管のため、神経質な方は購入をお控え下さい。※値下げ交渉には対応しておりません。申し訳ございません。◎即購入歓迎ブルーロックブルロアニメイトフェア缶バッジブラインド御影玲王原作
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