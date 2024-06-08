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新品　K18天然ダイアモンドクロスデザインペンダント
商品番号 J68174664311
商品名

新品　K18天然ダイアモンドクロスデザインペンダント
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態：新品サイズ縦：1.5cm（バチカン含）サイズ横：6.5mmダイアモンド：0.02ct総重量：0.2ｇ刻印：K18　　　18金のペンダントトップです。クロスデザインの真ん中にダイアモンドを留めておりお洒落で人気があります。※一部チェーン(ネックレス)が写っておりますが付属致しません。ご了承下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/injure585367.html
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