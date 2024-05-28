『CAMPER』カンペール【25】スニーカー　革靴　ビートル　黒　レザー

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商品詳細
■状態ソールのヘリはありますが、まだまだ着用いただけると思います。写真もご確認の上ぜひご検討ください。■ブランドCAMPER（カンペール）■サイズ40（25cm相当）■実寸サイズソール全長 28cmソール横幅 10.5cm■商品アイテムブラック EXTRAORDINARYCRAFTS替えひも有り 18648-003■発送簡易包装ですが1～2日程度での発送を心掛けています。お急ぎの場合は購入前にコメントいただけますと幸いです。◆―――◆―――◆―――◆―――◆―――◆管理番号 31142即購入OKです。 気になる点がございましたらお気軽にご質問ください。☆他にもたくさん出品中☆#ハレココ｜メンズ靴「お値引き」や「まとめ割」などもお気軽にコメントくださいませ。
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